10 حقائق عن باربي تنشر لأول مرة.. بعضها يستحيل حدوثه في الواقع

تنتظر العديد من الفتيات وحتى الأمهات عرض فيلم "باربي" في السينما المصرية بعدما تقرر تأجيله حتى لا يكون في منافسة مع فيلم "أوبنهايمر" الذي يعرض الآن بدور العرض، ورغم مرور كل تلك السنوات على إطلاق أول دمية باربي في العالم ما زال الجمهور متشوق للمزيد.

يرجع هذا إلى الاهتمام بالتفاصيل من قبل الشركة المُصنعة للدمية والتي فاقت التوقعات حتى أنك إذا كتبت باربي Barbie بالإنجليزية على محرك البحث جوجل ستتحول الشاشة إلى اللون الوردي الفاتح.

١- لا أحد يناديها باربي سوى الأصدقاء لأن هذا كنية عن اسمها الحقيقي وهو "باربرا ميليسنت روبرتس"، حسبما ذكر في أوراق الضرائب الخاصة بها، وسميت تيمنا بطفلة مؤسسي الشركة المصنعة للعبة، وحبيبها كين سُمي تيمنا بأخيها.

٢- رغم شهرتها العالمية إلا أنها في الحقيقة ولدت في 9 مارس 1959 ببلدة صغيرة حملت اسم ويلوز الخيالية بولاية ويسكونسن.

٣- هي واحدة ضمن ٧ أخوة وأخوات وعلى مدار السنوات وجدت دمي على شكل أخواتها وهم سكيبر وستايسي وتشيلسي وكريسي وكيلي وتوتي وتود، ولكن للأسف أحد أخواتها أختفت في ظروف غامضة في سنة 1971، وهي توتي الأخت التوأم لكل من تود وستايسيو التي ظهرت سنة 1992.

٤ - حبيبها "كين" أصغر منها بسنتين هي مولودة سنة ١٩٥٩ وهو بعدها في ١٩٦١ ولكنه أطول منها بقرابة الـ٣ سم.

٥- سيرتها الذاتية إعجازية وتعد أكبر سيرة ذاتية في التاريخ حيث شغلت وحدها أكثر من ٢٠٠ وظيفة منها عالمة الحفريات، مسعفة في عاصفة الصحراء، كاشيرة في ماكدونالدز ، طبيبة في حديقة الحيوان، تنفيذية أعمال، سكرتيرة، ومغنية راب.

٦- ذهبت باربي إلى الفضاء ٤ مرات، منهم مرة سنة 1965 (قبل أربع سنوات من الهبوط على سطح القمر).

٧- ترشحت باربي للرئاسة في عالمها الخيالي ٦ مرات، رغم أن أول وظيفة شغلتها كانت كعارضة أزياء وهي مراهقة.

٨ - منزل باربي يشبه الغابة كثيرا وفيه أكثر من 40 حيوانًا أليفًا، بما في ذلك 21 كلبًا، و 14 حصانًا، وثلاثة مهور، وست قطط، وببغاء، وشمبانزي، وباندا، وشبل أسد، وزرافة، وحمار وحشي.

٩ - من المستحيل توافر ملابسها في المحلات العادية لأن مقاسها غير موجود سوى في مسقط رأسها ويلوز.

١٠- تقول الشركة المصنعة لباربي أنها تبيع دمية كل ثلاث ثوان في مكان ما من العالم.