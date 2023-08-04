الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تقدم دعما إضافيا للدول التي تواجه درجة حادة من انعدام الأمن الغذائي

واشنطن
واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، تقديم 362 مليون دولار من المساعدات الإضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدول التي تواجه درجة حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها: يعزز هذا التمويل مرونة المجتمعات الضعيفة من خلال تعزيز قدرتها على مكافحة سوء التغذية وتقليل معدلات المرض والوفيات وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل مخاطر الكوارث وتحسين الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، مضيفة أن هذه المساعدات توفر دعمًا مهمًّا متعدد القطاعات لدول في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وأوضحت أن هذا التمويل يعد حاسمًا في خضم أزمة الغذاء العالمية القائمة والمتفاقمة بفعل الصدمات المناخية وأسعار الغذاء والوقود والأسمدة المرتفعة والنزاعات طويلة الأمد.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن بلينكن مجلس الأمن الدول الأمن الغذائي

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