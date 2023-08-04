الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة طالب وربة منزل في تصادم سيارتين بالمنيا

مصرع عامل وإصابة
مصرع عامل وإصابة طالب وربة منزل

لقي عامل مصرعه وأصيب طالب وربة منزل في حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ بالطريق الصحراوى الشرقي بالمنيا وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة والجثة لمشرحة المستشفي وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف  

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة رقم “486 وب د” ملاكي بأخرى بدون لوحات، بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وأسفر الحادث عن مصرع، عامل، يبلغ من العمر 48 سنة، وطالب 8 سنوات، وربة منزل 35 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا مصرع عامل إصابة طالب وربة منزل تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي قرية الشيخ فضل شمال المنيا

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