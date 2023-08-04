بأغانٍ نوبية.. جمهور محمد منير يستعد لاستقباله بمسرح العلمين

ينتظر جمهور الكينج محمد منير، صعود نجمهم المفضل خلال الدقائق المقبلة على خشبة مسرح مهرجان العلمين المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة بدورته الأولى.

وبدأت الاحتفالات قبل صعود محمد منير بغناء الجمهور بأغان نوبية واحتفاء شديد لحضورهم حفل الكينج، حيث يشهد الحفل حشدا جماهيريا كبيرا من محبي وعاشقي منير.

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ويقام اليوم الجمعة، حفل النجمين الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، بمهرجان العلمين، ومن المقرر أن يقدم كل منهما الأغانى القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقد أتاح موقع "تذكرتي" التذاكر الخاصة لحجز حفل النجمين محمد منير وحميد الشاعري بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الأيام الماضية.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.