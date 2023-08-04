طالبة الـ4.5%: مصدومة من النتيجة وتقدمت بتظلم اليوم

قالت الطالبة ميار حمادة طاهر، الطالبة بمدرسة نجع حمادي، إنها فوجئت بحصولها على نسبة 4,5٪ بالثانوية العامة، معبرة: "أنا مصدومة من النتيجة حقيقي، ودرجات ضعيفة جدًا في الـ11 مادة".

نتائج الثانوية العامة

وأكدت الطالبة ميار حمادة طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها كانت من بين الطلاب المتفوقين منذ الصغر، والدليل على ذلك حصولها على نسب مرتفعة في الشهادة الإعدادية والمراحل الأولى من الثانوية العامة، معبرة: "المدرسين مصدومين من النتيجة ومش مصدقين إني أجيب النسبة دي".

وتابعت: "أخذت الدروس الخصوصية في كافة المواد المقررة، إضافة إلى الحرص على الاستماع للدروس المذاعة عبر القنوات الإلكترونية من خلال تطبيق اليوتيوب".

التقدم بالتظلم

واستطردت: "كنت بذاكر كتير وحليت امتحانات كتير مع المدرسين وكنت متفوقة، لذا كنت على أتم استعداد نفسي وجسدي عند دخول الامتحانات، إضافة إلى أنني كنت راضية عن مستوى الامتحانات ما عدا الكيمياء".

وذكرت أنها تقدمت اليوم بطلب تظلم في جميع المواد المقررة من أجل النظر في إجاباتها.