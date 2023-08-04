الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

انتشال جثامين 3 أطفال
انتشال جثامين 3 أطفال

نجحت فرق الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج، بمساعدة اهالى نجع عمودة بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، في إنتشال جثامين 3 أطفال أشقاء من مياه الترعة.

وتم نقل الجثامين لمستشفى ساقلتة المركزى، تحت تصرف الجهات المختصة التى إنتقلت للمعاينة، لإنهاء الإجراءات اللازمة للتصريح بدفن الجثامين، حيث صرحت بالدفن وتسليمها لذويهم، رأفة بحال الأب المكلوب فى 3 من أطفاله.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير ادار البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد مصرع ثلاثة أطفال أشقاء بترعة نجع حمودة، وبالإنتقال تبين غرق 3 أطفال هم الطفل “مروان - 10 سنوات” وشقيقه “مكي - 9 سنوات” وشقيقه الأصغر “مهدى مختار باهى أبو الوفا - 6 سنوات”، لتتمكن وحدة الإنقاذ النهرى من إنتشال الـ3 جثامين وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 أطفال 3 جثامين اسفكسيا الغرق الإجراءات اللازمة الجهات المختصة الدفن الواقع الواقعة بمحافظة سوهاج هربا من حرارة الجو تحرير محضر

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«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

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