الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موجهًا الشكر للسعودية.. زيلينسكى: «نمضى بخطوات جادة نحو قمة السلام»

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة: "نحن نمضي خطوة بخطوة نحو قمة السلام العالمية".  

وأعرب زيلينسكي عن شكره للمملكة العربية السعودية على إتاحة منصة جدة للتفاوض بشأن الأزمة. 

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، فقد يتطلع زيلينسكي إلى الاجتماع بشأن صيغة السلام الأوكرانية ويشكر المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس الأوكراني، إن الاجتماع المقبل في المملكة العربية السعودية بشأن السلام في أوكرانيا أمر بالغ الأهمية. 

وأضاف أننا نتجه نحو قمة السلام العالمية خطوة بخطوة.

ويبدأ غدًا في جدة - في المملكة العربية السعودية- اجتماع لمستشاري رؤساء الدول وممثلي وزارة الخارجية بخصوص صيغة السلام، حيث سيتم تمثيل العديد من الدول والقارات المختلفة، بما في ذلك دول الجنوب العالمي.

كما أنه مهم للغاية لأن هناك مسائل مثل الأمن الغذائي، يعتمد مصير ملايين الأشخاص في إفريقيا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم بشكل مباشر على مدى سرعة العالم في تنفيذ معادلة السلام.

ويعتقد زيلينسكي أنه من الأهمية بمكان أن يرى العالم أن "النهاية العادلة والصادقة للعدوان الروسي ستفيد الجميع في العالم".

كما أن تحرير الأراضي الأوكرانية من المحتلين يعني استعادة الاحترام الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. والقضاء على جميع التهديدات التي تسببها روسيا للأمن الأوكراني والعالمي، يعني إعادة السلام إلى العلاقات الدولية والاستقرار إلى الحياة العالمية، مشيرًا إلى أنه ممتن لكل من يدعم صيغة السلام وقد انضم بالفعل إلى الجهود المشتركة للتنفيذ الكامل للصيغة.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا روسيا السعودية

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