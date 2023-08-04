الأحد من المنزل.. «مياه سوهاج» تبدأ تطبيق منظومة ترشيد استهلاك الطاقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن بدء تطبيق منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 6 اغسطس، بنظام “الاونلاين”.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بقطاعات الشركة، لمتابعة انتظام العمل بطريقة “الأونلاين” مع غلق مصادر الكهرباء والاعتماد على الاضاءة الطبيعية.

وتابع كما تغلق المقرات الادارية بجميع الافرع يومى السبت والاحد 5 و 6 أغسطس الجارى ويقوم رئيس الفرع ومعاونيه بالعمل من داخل المحطات السطحية.

وأكد رئيس “مياه سوهاج” ان جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى والخط الساخن 125 والورش والتامين الفنى والحملات الميكانيكية وافراد الامن والمحصلين وجميع ممثلى الشئون التجارية يعملون طوال ايام الاسبوع وان مراكز خدمة العملاء تغلق يوم السبت وتعمل يوم الاحد الموافق 6 اغسطس الجارى بكامل طاقتها لاستقبال كافة طلبات العملاء.

وأشار المهندس أشرف على عبد الرحمن، مستشار الشركة لشئون الدعم الفنى، إلى أنه تم إطلاق حزمة من الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والتى تتمثل فى الاقتصاد فى الإضاءة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية أوقات النهار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وذلك داخل المبانى الادارية وضبط درجة حرارة اجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية مع عدم تشغيل اللوحات التعريفية للمحطات والمبانى الادارية ومنع ترك اى لمبات او اجهزة كهربائية بعد انتهاء العمل وتطبيق تعليمات التشغيل الامثل لوحدات الرفع والاقتصاد فى تشغيل وحدات الغسيل ومراعاة تطبيق خطط وبرامج الصيانة المختلفة والتاكد من عمل لوحات تحسين معامل القدرة بجميع المحطات لترشيد الطاقة بعنابر التشغيل المختلفة مع تشكيل لجان للمرور على جميع مواقع الشركة للتاكد من تطبيق جميع تعليمات ترشيد الطاقة.