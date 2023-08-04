الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: تخصيص سيارات لنقل المشاركين في الملتقى الوظيفي غدًا

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

  صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة” توفر سيارات لنقل الشباب بالمجان من جميع مراكز المحافظة، إلي مقر انعقاد الملتقي التوظيفي بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم وإعادتهم مرة أخري، تيسيرا علي الشباب الباحثين عن فرصة عمل.

وأوضح “الداودي” في تصريحات له، أنه تم تحديد أماكن التجمع والتحرك في كل مركز كالتالي..

مركز ابوتشت بجوار كوبري الزرايب بداية التحرك 8:30 ص، والساعة 2 ظهرًا، والعودة الساعة 12 ظهرًا، والساعة 6 مساء، للتنسيق والحجز ا.جمال تليفون 01116704146

مركز فرشوط أمام مجلس المدينة، بداية التحرك 9:15 ص ، والساعة 2:45 ظهرا والعودة 12 ظهرا و 6 مساءا، للتنسيق والحجز ا. محمد سلامه تليفون 01154002545

مركز نجع حمادي بجوار مجلس المدينة أمام الاشارة التحرك الساعة 8:15 و 2 مساء والعودة الساعة 12 ظهرا و 6 مساء ، للتنسيق والحجز ا. أحمد رمضان ، تليفون 01023772876

مركز دشنا بجوار موقف قنا الجديد، على الخط السريع التحرك الساعة 9:15 والساعة 2:45 مساء والعودة الساعة 12 ظهرا و 6 مساء، للتنسيق والحجز ا. أحمد جيلانى تليفون / 01145489610

مركز قفط من أمام كوبري الزعير التحرك الساعة 8:15  صباحا والساعة 3 مساء والعودة 12 ، و 6مساء، للتنسيق والحجز ا.شاذلى، تليفون/ 01008699987

مركز قوص ، من أمام محطة قوص التحرك الساعة 9 صباحا و 2:30 مساء والعودة الساعة 12، و 6 مساء، للتنسيق والحجز ا.محمد حسن ، تليفون  01123283637

مركز نقادة، بجوار موقف نقادة التحرك الساعة 9:30 صباحا و 2 ظهرا والعودة الساعة 12، و 6 مساء، للتنسيق والحجز ا. غادة، تليفون ‎01158475559‬‏.

ؤسسة حياة كريمة اشرف الداودي أشرف الداودي محافظ قنا الاشارة التحرك الباحث

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