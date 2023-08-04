الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 7 أسطوانات بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قادت المهندسة هند محمود، مساعد مدير “تموين مطروح”، حملات تموينية مكبرة بحضور مفتشي إدارة الرقابة بالمديرية وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين بمطروح، وذلك للمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية والتأكد من المعروض للمواطنين وعدم وجود مخالفات تموينية. 

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وأوضحت “محمود” أنه خلال الحملات تم رصد وضبط بعض المخالفات الهامة تضمنت قيام بعض المخابز البلدية (مخبزين) بعمل مخالفات تسجيل مبيعات وهمية للخبز على نظام إنتاج الخبز، بالإضافة الى قيام أحد الأفراد بتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية يغرض الاتجار بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، وكان عدد المحاضر المحررة خلال هذه الحملات هو 35 مخالفة تموينية. 

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وأضافت أن الحملات أسفرت عن تجميع 7 أسطوانات منزلية بغرض الاتجار في السوق السوداء، مخالفتين عمل مبيعات وهمية على نظام الخبز البلدي بعدد 7270 رغيفا، إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي". 

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع ومنع احتكار السلع أو منع بيعها للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا. 

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أسطوانات بوتاجاز التموين و التجارة الداخلية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تموين مطروح حملات تموينية مكبرة مديرية التموين بمطروح غير مطابق للمواصفات السوق السوداء

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