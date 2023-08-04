خبير عسكري: الكيان الصهيوني أكبر المستفيدين من انفجار مرفأ بيروت

تقدم عمر المعربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، بخالص التعازي لأهالي ضحايا حادث مرفأ بيروت، كما تقدم بالدعاء للمصابين بسرعة التعافي.

مأساة مرفأ بيروت

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي عمر المعربوني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن حادث مرفأ بيروت مأساة لم يكن لها مثيل في القرن العشرين بالكامل.

وأضاف في حديثه، أنه لم يتم الوصول حتى الآن إلى نتائج حقيقية في التحقيق، وهناك قصور في المجال التقني والقضائي تجاه هذا الحادث، وبالرغم من توافد خبراء من الخارج للتحقيق في الحادث إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحقيقة في الأمر، وهذا الغياب في الحقائق نتيجة حتمية للانقسام داخل لبنان واستغلال الدول الخارجية لهذا الانقسام لتحقيق الأهداف الشخصية.

وأشار إلى أن الانفجار الذي حدث كان عن طريق المتفجرات النووية وليس نترات الأمونيا كما يدعي البعض، حيث هذه المادة لا يمكن تفجيرها دون وجود متفجرات أخرى بجانبها، وجميع الفرق الخارجية الفرنسية منها والأمريكية لم تقول بشكل مباشر وجود أي متفجرات داخل المرفأ .

خطط الكيان الصهيوني

وتابع: “الكيان الصهيوني من أكبر المستفيدين في انفجار مرفأ بيروت بصورة كبيرة، حيث كان يريد الكيان الصهيوني ربط مرفأ حيفا بمرفأ بيروت من أجل الوصول إلى الخليج وبالتالي هذا الحادث مهد الطريق لإسرائيل كثيراً”.