معهد التخطيط القومي يهنئ البروفيسور جيم سكي لانتخابه رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

هنأ معهد التخطيط القومي البروفيسور جيم سكي، أستاذ الطاقة المستدامة في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، لانتخابه رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، متمنيًا نجاح جهوده في تعظيم تأثير عمل الهيئة ضمن الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

جدير بالذكر أن المعهد عقد محاضرة متميزة بعنوان "دور العلم: نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)، في 22 يونيو الماضي خلال زيارة أستاذ الطاقة المستدامة إلى مصر، وقد استهدفت المحاضرة إلقاء الضوء على آلية عمل الهيئة، وأحدث التقارير الصادرة عنها، وكذلك الوضع الحالي للتغيرات المناخية والاتجاهات المثارة حوله، فضلًا عن استعراض العلاقة بين التغيرات المناخية طويلة الأجل ومستقبل التنمية، والاستجابات المتوقعة على المدى القريب في ظل مناخ متغير.

وقد شهد اللقاء حضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وعدد من الأساتذة والخبراء والباحثين.

وخلال المحاضرة أشار الأستاذ الدكتور جيم سكي، إلى أن مئات العلماء والخبراء من جميع أنحاء العالم يشاركون في إعداد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حيث تتم مراجعة المسودة الثانية من التقرير والمسودة الأولى من ملخص السياسات من قبل الحكومات والخبراء، وتقدم الهيئة نتائج التقرير لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة - بما في ذلك الأكاديميين والشركات والمنظمات غير الحكومية.

وتابع جيم سكي أن العالم يشهد حالياً ارتفاعاً في درجات الحرارة نتيجة زيادة الاحتباس الحراري جراء العديد من الأنشطة الإنسانية الضارة كالإفراط في استخدام الوقود الأحفوري، وقطع الغابات وغيرها، مشيرًا إلى أن الصين والدول الآسيوية تستحوذ على 27% من الانبعاثات حالياً.

وحول العلاقة بين التحولات المناخية طويلة الأجل ومستقبل التنمية أكد أستاذ الطاقة المستدامة في جامعة إمبريال لندن، أن الظواهر المتطرفة أصبحت أكثر وضوحًا في ظل الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة، وصاحبه العديد من المخاطر على صحة الإنسان والإمدادات الغذائية، موضحًا أن المسارات النموذجية العالمية التي تحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية تتطلب الوصول بصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.