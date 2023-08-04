رسميًا.. المصرى يضم ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي المصري البورسعيدي، عن تعاقده رسميًا مع ميدو جابر، لاعب سيراميكا كليوباترا السابق، وذلك لمدة 3 مواسم.

ووقع ميدو جابر على عقود انضمامه للنادي البورسعيدي حتى عام 2026.

وتعد صفقة ميدو جابر، ثاني صفقات النسر البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "2023"، بعد ضم محمد الشامي جناح الإسماعيلي السابق في صفقة انتقال حر.

أحداث صفقات المصري البورسعيدي

ويسعى نادي المصري إلى تدعيم صفوف الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادًا للموسم المقبل 2023/2024، بالإضافة لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الجديد وكأس الرابطة في نسخته الثالثة.

وبدأ ميدو جابر، مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة في نادي الألومنيوم، ثم الانضمام لمصر للمقاصة ومنه للأهلي في صيف 2016.

ولم تكن تجربة ميدو جابر مع المارد الأحمر موفقة، ليقرر العودة مجددًا للنادي الفيومي "المقاصة"، في عام 2019، ثم الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا عام 2020، ثم فترة إعارة إلى طلائع الجيش موسم 2021/2022، ثم الرجوع مرة أخرى لسيراميكا صيف العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميدو جابر، قد شارك في تتويج سيراميكا بأول ألقاب النادي تاريخيًا، وهي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

وشارك ميدو جابر في 35 مباراة خلال الموسم الماضي، مع سيراميكا سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

المصري يرحب بميدو جابر على طريقته الخاصة

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي المصري، على الترحيب باللاعب، حيث نشر فيديو لميدو جابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصاحبًا بتعليق :" ميدو جابر مصراوي … نسر جديد من ذهب يحلق بجانب نسور المصري البورسعيدي".

وكان نادي المصري ودع منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة 2022/2023، أمس الخميس، عقب الهزيمة أمام الأهلي في مباراة مثيرة وقوية بنتيجة 2/1.