الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات متواصلة لرفع الإشغالات والتراكمات بالأحياء والمناطق السكنية بأسوان

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تكثف الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لمواصلة استكمال أعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة أولاً بأول خلال الفترة الصباحية والمسائية. 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدني بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لأدوار مخالفة، ومصادرة المعدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك في حملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة، ومسئول وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية، وبمعاونة الفنيين والعاملين بنطاق حي جنوب. 

وهو الذي توازى مع قيام العاملين بحي غرب برئاسة سحر مصطفى رئيس الحي بشن حملة استهدفت رفع 520 حالة إشغال، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق بمناطق النفق والبركة وسوق الخميس، وكذا شوارع أبطال التحرير السودانية، وسط مشاركة من العاملين والفنيين بالحي، وأيضاً قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم، وبإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة. 

فيما قام العاملين بحي شرق المدينة بتنظيم حملة استهدفت تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحي بمتابعة من هشام أمين، وبإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة، وتم كذلك تنظيم حملة مماثلة لرفع الإشغالات بنطاق حي جنوب برئاسة علاء الدين آدم رئيس الحي شملت العديد من المناطق والشوارع الواقعة في نطاق الحي، بمشاركة العاملين والفنيين به. 

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