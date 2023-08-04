كيف يؤدى حظر الأرز فى الهند لأزمة غذائية عالمية؟

فرضت الهند خلال الفترة الماضية، قيودًا على شراء الأرز في الهند في ظل نقص الأرز الناجم عن الأمطار والجفاف في المناطق المنتجة في الهند الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في البلاد.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل.

وأعقبت ذلك تقارير ومقاطع فيديو عن حالة من الذعر ورفوف الأرز الفارغة في المتاجر الهندية في الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في هذه العملية، كما أن هناك الآلاف من أنواع الأرز التي تتم زراعتها واستهلاكها، وتم تداول أربع مجموعات رئيسية على مستوى العالم، ويشكّل أرز إنديكا طويل الحبة النحيل الجزء الأكبر من التجارة العالمية.

الهند.. إطعام العالم أثناء حرب أوكرانيا

تعتبر الهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث تمثل حوالي 40٪ من التجارة العالمية في الحبوب.

ومن بين المشترين الرئيسيين للأرز الصين والفلبين ونيجيريا، هناك "مشترون متأرجحون" مثل إندونيسيا وبنجلادش الذين يزيدون الواردات عندما يعانون من نقص في الإمدادات المحلية، حيث استهلاك الأرز مرتفع ومتزايد في إفريقيا، في بلدان مثل كوبا وبنما هو المصدر الرئيسي للطاقة.

في العام الماضي، صدرت الهند 22 مليون طن من الأرز إلى 140 دولة، ومن هذا كان ستة ملايين طن من أرز إنديكا الأبيض الأرخص نسبيًا، ووفقًا للتقرير فقد يهيمن الأرز الأبيض الهندي على حوالي 70٪ من التجارة العالمية، وقد أوقفت الهند الآن تصديرها.

ويأتي ذلك على رأس الحظر الذي فرضته البلاد العام الماضي على صادرات الأرز المكسور وفرض رسوم بنسبة 20٪ على صادرات الأرز، وليس من المستغرب أن أثار حظر الصادرات في يوليو مخاوف بشأن أسعار الأرز العالمية الجامحة.

ويعتقد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، أن الحظر سيرفع الأسعار وأن أسعار الحبوب العالمية قد ترتفع بنسبة تصل إلى 15٪ هذا العام.

وقالت شيرلي مصطفى، محللة سوق الأرز في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن حظر الهند على الصادرات لم يأت في الوقت المناسب بشكل خاص.

وارتفعت أسعار الأرز العالمية بشكل مطرد منذ أوائل عام 2022، بزيادة قدرها 14٪ منذ يونيو الماضي، كما أن الإمدادات تتعرض لضغوط، بالنظر إلى أن وصول المحصول الجديد إلى الأسواق لا يزال على بعد حوالي ثلاثة أشهر.

ووفقًا لما أورده التقرير فإن أثر الطقس العاصف في جنوب آسيا - الأمطار الموسمية غير المنتظمة في الهند والفيضانات في باكستان - على الإمدادات ارتفعت تكاليف زراعة الأرز بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة.

أدى انخفاض قيمة العملات إلى زيادة تكاليف الاستيراد للعديد من البلدان، في حين أدى التضخم المرتفع إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في التجارة.

وتمتلك الهند مخزونًا مذهلاً من 41 مليون طن من الأرز - أكثر من ثلاثة أضعاف المتطلبات الاحتياطية - في مخازن الحبوب العامة لاحتياطيها الاستراتيجي ونظام التوزيع العام (PDS)، والذي يمنح أكثر من 700 مليون شخص من الفقراء الوصول إلى أسعار رخيصة.