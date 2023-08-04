رفع 200 طن مخلفات وإزالة 3 حالات بناء مخالف بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن رفع 200 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة 3 حالات علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقرى بنى محمد سلطان ونزلة حسين والبرجايه وطوخ الخيل وبنى احمد الغربيه ودمشير وحى غرب ووسط، نجحت في رفع 200 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى وشوارع حى غرب ووسط.

وأضاف “بدوي” أن الحملة نجحت في إزالة 3 حالات تعدى زراعة وبدون ترخيص بقرى ( بنى محمد سلطان _البرجاية ) علي مساحة 350 متر، خلال عدد من الحملات قادتها هبة سيد وإكرام محمد نواب رئيس المركز والمدينة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة لكافة الأعمال الصحيه وحماية البيئة من انتشار الأمراض والاوپئه وعلى مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.