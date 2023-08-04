الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أهالى ضحايا مرفأ بيروت يطالبون بتحقيق العدالة فى مسببى الحادث

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن فوج إطفاء بيروت هو الفوج الذي فقد أول عشر دقائق في انفجار مرفأ بيروت، واختار أهالي الضحايا هذا الفوج لكي يكون نقطة انطلاق لهم من أجل إحياء الذكرى الثالثة لهذا الحادث الأليم.

انفجار مرفأ بيروت

وأكد أحمد سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ الرابعة عصرًا بدأ توافد أهالي الضحايا إلى موقع الفوج مع وضع الإكليل على النصب التذكارية الخاصة بالضحايا.

وأضاف في حديثه، أن هؤلاء الضحايا راحوا نتيجة تقدمهم بشكل مباشر على رصيف مرفأ بيروت، وعند استعدادهم لإطفاء الحريق انفجر الميناء بالكامل، ومن ثم راح هؤلاء الضحايا نتيجة هذا الحادث الإرهابي.

 مسيرات الأهالي

وأشار إلى أن المسيرات تستعد الآن للانطلاق من فوج إطفاء بيروت، وعدد كبير من الأهالي يحملون الصور التذكارية للضحايا. 

وتابع: "هناك سيارة وسط الفوج تحمل علم الدولة اللبنانية والجزء الأبيض من العلم ملطخ بالدماء، وهذا إشارة إلى عدد الضحايا الكبير الذي راح نتيجة هذا الانفجار".

واستطرد: "هذا الانفجار من أكبر الانفجارات النووية في التاريخ، ولهذا حول هذا الانفجار مظاهر وسمات العاصمة بيروت بشكل كبير".

وذكر أن الأهالي يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية في الذين قاموا بهذا الحادث الإرهابي.

مرفأ بيروت القاهرة الإخبارية انفجار مرفأ بيروت أهالى الضحايا

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