خبير الأمن الغذائى: الحبوب الغذائية الروسية لعبة دولية متعددة الأطراف

قال الدكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي، إن كمية الحبوب التي تخرج من البحر الأسود لها تأثير كبير على النظام الغذائي العالمي، وبالتالي يمكن استغلالها بشكل مباشر سواء من الغرب أو روسيا، وبالتالي تتحول إلى وسيلة للضغط على طرفي الحرب.

الحبوب الغذائية الروسية

وأكد "الزعبي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي بدأ في التفكير بمسارات جديدة من أجل نقل الحبوب الغذائية عبر بحر الدانوب أو غيره أو عن طريق البر رغم ارتفاع التكلفة.

وأضاف أن هناك دولًا في العالم مشكلتها الأساسية الديون، وعدم قدرتها على شراء الحبوب الغذائية على الإطلاق، وبالتالي كان يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي لهذه الدول فترة سماح حتى تستطيع الدول تحديد ميزانياتها من أجل القدرة على الشراء، لذا لعبة الحبوب لها أطراف عديدة.

اتفاق روسيا

وتابع: "روسيا كانت تمدد الاتفاق على وعد من تركيا بأنهم سوف يحاولون رفع العقوبات، ولكن هذه المرة تطالب بأن يعود التعامل المصرفي على البنك الزراعي في سويفت لتعود إلى تصدير الحبوب".