نونو سانتو مدرب اتحاد جدة: مواجهتنا أمام الهلال صعبة.. و«فابينيو» لن يشارك في اللقاء

شدد البرتغالي نونو سانتوس، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على قوة وأهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام مواطنه الهلال، مشيرًا إلى أن الفريق يدخل جميع المباراة بدافع الفوز.

وسيلتقي الاتحاد، مواطنه الهلال، في التاسعة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي تجمعهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وقال سانتو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: "سنخوض مواجهة صعبة للغاية ومنذ دور المجموعات لعبنا مباريات قوية، وغدا نواجه خصمًا قويًا، ومازال أمامنا مران أخير للوصول إلي كل التفاصيل وأشكر جماهير الاتحاد علي دعمهم للفريق".

وتابع: "الوقت كان ضيق بين المباريات من أجل الاستشفاء وبالتالي هناك بعض اللاعبين الذين يعانون من هذا الأمر، اللاعبون الجدد يحتاجون لوقت للدخول في أجواء المنظومة حتى نحقق هدفنا كمجموعة وإدماج كل اللاعبين بأسرع طريقة ممكنة".

وواصل المدرب البرتغالي حديثه: "كل المباريات التي ندخلها نسعى للفوز ولا أحد يستطيع توقع النتيجة. لدينا فريق جديد وكما قلت ما زالنا نسعى للتطوير وخسارة ثلاثة مباريات في الموسم الماضي لن تؤثر علي مباراة الغد".

واستطرد: "تصدرنا المجموعة وذلك كان هدفنا.. لعبنا ثلاثة مباريات وكان مستحيل إشراك جميع اللاعبين ولكن اشركنا بقدر الإمكان العناصر الأساسية".

وعن موقف الوافد الجديد، البرازيلي «فابينيو» من المشاركة مع الفريق في مباراة الغد: "فابينيو بدأ يتدرب أمس لكن لن يستطيع أن يشارك في هذه المباراة".

ومن جانبه، أكد البرازيلي إيجور كورنادو، لاعب اتحاد جدة، أن مباراة فريقه أمام الهلال، ستكون صعبة، مشيرًا إلى امتلاك الفريقان للعديد من العناصر الممتيزة.

وقال كورنادو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "نلعب أمام فريق كبير وفريقنا في تطور مستمر ومازال أمامنا مران أخير لاستكمال إعدادنا للمباراة أمام الهلال".

وتابع: "الفريقان يمتلكان كتيبة مميزة من اللاعبين، وهناك عوامل كثيرة مؤثرة في المباراة أهمها الإعداد لمباراة الغد من أجل حسمها، ومن الناحية الفنية الفريقان ضما عناصر جدد ، والإعداد الذهني للمباراة الأهم حاليا من وجهة نظري"

وأضاف: "لن تكون هناك ميزة لصالح فريق علي الفريق الآخر، خاصة في ظل انتهاء الموسم الماضي، والذي انتهى بتتويجنا باللقب".