فى ذكرى انفجار «مرفأ بيروت».. الخارجية الأمريكية: لبنان بحاجة لإصلاح قضائى

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، أن لبنان بحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام لسيادة القانون.

وكشفت في بيان لها نقلته «رويترز»، أن عدم إحراز أي تقدم في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت، غير مقبول.

ووصفت الخارجية الأمريكية، غياب المساءلة عن انفجار ميناء بيروت بأنه "غير مقبول"، الذكرى الثالثة للمأساة التي يمكن تجنبها والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان إن "عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان".

ويعتقد أن انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم نتج عن حريق.

وتم تخزين المواد الكيميائية، ذات المصدر والملكية غير المؤكدين، بشكل غير صحيح في مستودع ميناء منذ عام 2013.

كان العديد من المسئولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء والرئيس في ذلك الوقت، على دراية بوجودهم لكنهم فشلوا في اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة.

أعاقت الفصائل السياسية تحقيقًا قضائيًا في الانفجار مرارًا وتكرارًا، ولم تتم محاسبة أي مسئولين حتى الآن.

ويصادف اليوم الذكرى الثالثة للانفجار المدمر في بيروت، لبنان، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف آخرين. تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب لبنان. يستحق الضحايا وأسرهم العدالة والمساءلة لأولئك المسئولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها. إن عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان.

الضحايا وأسرهم يستحقون العدالة والمساءلة لأولئك المسئولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها. وقال البيان إن عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان.