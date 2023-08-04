انفجار نتيجة احتباس غاز.. الأدلة الجنائية تصل لموقع حادث أشمون

وصل اليوم الجمعة، فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة مكان تلفيات الموجة الانفجارية التي حدثت بسبب تسريب غاز داخل أحد أشهر مطاعم أشمون بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن بين أصحاب المحلات المتضررة.

وأكد مصدر أن المعاينة الأولية أوضحت أن هناك احتباس غاز نتج عنه الموجة الانفجارية داخل مطعم للمأكولات السورية بمدينة أشمون، وأدى إلى تلفيات في 9 محلات، وتلفيات بالغة في المطعم المكون من دورين.

وأصيب شخصان بسبب الموجة الانفجارية الناتجة عن احتباس الغاز داخل المطعم، وتراكمت التلفيات داخل الشارع بعد إبلاغ أصحاب المحلات بالواقعة والذين حضروا وصدموا مما أصاب محلاتهم التجارية.

وأكد شهود العيان أن الانفجار حدث في الصباح، وقدر الله أن اليوم الجمعة وفي الساعات الصباحية الأولى كان لها آثر كبير في تخفيف الخسائر البشرية لأن تلك المنطقة تجارية ويوجد بها العديد من المحلات ومجاورة لموقف القاهرة.

وشهدت مدينة أشمون صباح اليوم، في الساعة الثامنة والنصف صباحًا انفجارا مروعا والذي تسبب في انهيار محل مأكولات شهير بمدينة أشمون كما انهارت واجهة أكثر من 9 محلات أخرى مجاورة للمحل المنوب ومقابلة له بنفس الشارع مما تسبب في حدوث أضرار بالغة و خسائر مادية فادحة لم يتم تحديدها حتى الآن.

كما أصيب شخصان إصابات طفيفة كان قد تصادف مرورهما من الشارع أثناء الانفجار وتم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام لإسعافهما وتلقي الخدمات الطبية وأكد مصدر طبي أن المصابين حالتهم جيدة ويتلقون الرعاية الصحية.