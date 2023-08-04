الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«أوناش المرور» ترفع آثار حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

جثة
جثة

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش المرور لرفع آثار حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص.

ولقى 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 6 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

 

3 مواطنين سيارة ملاكي حادث انقلاب المستشفى طريق إسكندرية الصحراوي غرفة عمليات النجدة عجلة القيادة

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