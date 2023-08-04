الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 30 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص في المنيا

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية والتصدي لكل أشكال التعدي بالمهد وعدم السماح لمخالفة القوانين المنظمة للبناء.

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وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة في إزالة التعديات وأزالت 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، حيث تمكن شريف سمير، ويسري محمد، نائبا رئيس المركز وعود راضي، رئيس الوحدة المحلية ببني علي، وإبراهيم محمد، رئيس حي غرب، وأيمن يوسف رئيس حي شرق و إدارة الإزالات والإشغالات، من إيقاف 5 حالات بناء مخالف بشارع الشيخ سيد بطريق البحر، وحالة حفر بشارع العاشر من رمضان، إلى جانب ردم 3 حالات بشارع أبو حشيش بطريق أبو حرب، وإزالة حالتيِّ بناء مخالف لمنزلين الأول مساحتة ١٠٠ متر بالشارع الثالث بتقسيم أرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة، والثاني مساحتة ٦٠ مترًا بالشارع السابع جنوب قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية وكذلك إزالة 5 حالات في المهد على أرض زراعية حالتين بحوض أمين و3 حالات بحوض العمده علي مساحة قيراط و18 سهمًا.

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وأشار رئيس مركز بني مزار، إلى أن عاشور سيد، رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج، ومسؤولي التنظيم والإزالات ومسئول الجمعية الزراعية قام بفك شدة خشبية لسملات بحوض الساحل على مساحة 12 سهمًا بقرية صفط وتم التحفظ على الخلاطة بالوحدة المحلية بأبو جرج ووأزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام حالة بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ساقولا على مساحة 3 قراريط بحوض الكبير عبارة عن حفر قواعد وأساسات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية أوقفت ٢حالة تعدى بناء مخالف بدون ترخيص بـ “حي غرب " المدينة، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات،حيث تم إيقاف وإزالة الحالات خلال حملة بقيادة عماد محمود نائب رئيس المدينة  ومحمد صابر رئيس الحى وقسم الإشغالات. 

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كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة اللواء هانى بدوى من إزالة ٦حالات تعدى زراعة وبدون ترخيص بقرى ( تلة _ نزلة حسين_ البرجاية ) بمساحة٥٠٠ متر وذلك خلال عدد من الحملات اليوم تحت إشراف محمود أبو كريشة  ومحمد عادل, وعماد محمود  وهبة سيد وإكرام محمد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى المذكورة حمادة جمعة ودكتور الحسينى شادى واشرف فرغلى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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كما قام حى شمال المدينة تحت إشراف محمود ثابت نائب رئيس المدينة وبحضور محمود حسين رئيس حى شمال المدينة ومصطفى عبد الحكم سكرتير الحى مهندسى الحى وفنى التنظيم بإيقاف أعمال محاولة تحويل من سكنى الى تجارى بدون ترخيص شارع ١٨ متفرع من طه حسين وتحرير الإجراءات القانونية ضد المخالف بنطاق حى شمال المدينة. 

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وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية لمجلس قروى دروة برئاسة على حسن الفحلى وعدد من الجهات المعنية تمكنت من ازالة شدة خشبية بالدور الاول بدون ترخيص بقرية جلال الغربية بمساحة ٨٠ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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كما تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي إبشادات برئاسة أشرف ماهر، رئيس القرية، وعدد من الجهات المعنية من إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص فى المهد بقرية قصر هور، كما تم تشكيل لجنة للمرور ومتابعة الظهير الصحراوي الغربي؛ للتأكد من عدم وجود تعدى على أملاك الدولة.

المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء حملات لإزالة التعديات بمراكز المنيا مراكز بني مزار وملوي والمنيا الللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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