400 عمل فني وابتكاري.. طلاب الجامعة اليابانية يبدعون بمعرض الفن والتصميم

لوحات فنية متنوعة، وماكيتات لعدد من المشروعات الإبداعية، ومخططات لتطوير الصناعات والمنتجات، تبرز جهود طلاب برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية الذي تم عرضه في معرض يتضمن نتاج أعمالهم الفنية والابتكاراية.

قال الدكتور أحمد رموزى، مدير برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الدفعة الأولى لبرنامج الفن والتصميم تتكون من 56 طالبا يدرسون 3 كورسات رئيسية هم: رسم الطبيعة الصامتة، الثقافة والفنون بالمتاحف، كورس التعرف على البرامج والذي ينقسم إلى عدة برامج يقضي الطالب في كل برنامج 4 اسابيع يقظ خلال كل برنامج مشروع مصغر لاتخاذ القرار في الاستقرار على مجال الدراسة والعمل المناسب له.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المعرض الفني بالجامعة المصرية اليابانية هو نتاج أعمال 56 طالبا بالفصل الدراسي الثاني، حيث يتم عمل معرض بكل ترم دراسي لعرض إنتاج وأعمال الطلاب، والذي يجسد مهاراتهم التي اكتسبوها في خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن المعرض يتضمن، 400 عمل فني، جميعها قطع منتقاه من أعمال الطلاب، حيث أن متوسط أعمال الطالب بكورسات رسم الطبيعة الصامتة والمتاحف من 45 إلى 50 اسكتش، يتم اختيار أبرز الأعمال بحانب 56 مشروعا ومخططات والماكيتات ضمن كورسات برامج: التصميم الداخلي، والمنتجات الصناعية الذي يتضمن إنتاج منتج بسيط، والوسائط الرقمية والذي يهدف لعمل حملة كاملة لتغيير لوجو منتج لمؤسسة برؤية جديدة للطلاب، وكورس إعادة الصناعات من خلال عمل صناعة جديدة من صناعة قديمة بصورة مبتكرة.

وأشار مدير برامج الفن والتصميم إلى أن البرامج تتميز بالاستيعاب الكامل للتحول الرقمي، مع التطبيق العملي لحقوق الملكية الفكرية، لحماية الطالب والتصميم الخاص به، موضحًا أن جميع الأعمال المعروضة للطلاب تنبأ بأن الطالب نواة لخريج متميز، يتم إعداده للتخرج في عام 2026، ليكون جاهز لمواكبة العصر الحديث وتكنولوجيا التحول الرقمي في مجالات التصميم الداخلي، للعمل بمجالات عديدة في شركات تصنيع الأثاث، ومحالات التنفيذ والاخراج، وتصميم المنتجات، صناعة السيارات، تصميم الهوية الهندسية اللعاب الالكتروني، المواقع الإلكترونية، والعديد من المجالات الأخرى.

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