دلياني لـ"الدستور": الرئيس عرفات كان قائدًا ورمزًا للصمود والإصرار

في ذكرى ميلاده..

علق ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على ذكرى ميلاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال دلياني في تصريحات خاصة لـ"الدستور": يعد الشهيد ياسر عرفات واحدًا من أبرز الشخصيات العالمية التاريخية في القرن العشرين، وأبرز الزعماء الفلسطينيين الذين قادوا النضال من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني على الاطلاق، فبالرغم من مرور قرابة ١٩ عاماً على استشهاده إلا أن إرثه وتأثيره لا يزال حاضرًا في الوعي الشعبي والسياسي حتى يومنا هذا.

وأكد دلياني أن الشهيد أبو عمار كان قائدًا وطنيًا يتمتع برؤية استراتيجية لتحقيق استقلال فلسطين وتأسيس دولتها المستقلة، وشهدت حياة ياسر الشهيد ابو عمار العديد من التحديات والمحن، بدءًا من التصدي للاحتلال الإسرائيلي، ومرورًا بالتحديات الداخلية في توحيد مواقف الفصائل المختلفة.

وتابع دلياني: "لكن أهم ما يميز الشهيد ياسر عرفات هو دوره في نيل احترام وتأييد العالم لقضية الشعب الفلسطيني، فلقد تحدث بقوة أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لنشر قضية شعبنا الفلسطيني وتسليط الضوء على حقوقنا المشروعة، وفي نفس الوقت قاد حركة كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار عضو المجلس الثوري إلى أن الرئيس عرفات أبوعمار تعرض للكثير من الانتقادات، ومع ذلك، استمر في التمسك بمبادئه وقيمه، ولم يتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني، مما منحه وضعًا مؤثرًا ومتميزًا في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وفلسطين، مشددا على أن الرئيس عرفات كان قائدًا ورمزًا للصمود والإصرار، وناضل من أجل قضية عادلة وإنسانية يظل إرثه ملهمًا للأجيال القادمة ويدعونا للاستمرار في العمل من أجل تجسيد العدالة في المنطقة.