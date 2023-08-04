الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: 133 منشأة طبية معتمدة ومسجلة طبقًا لمعايير الجودة العالمية بخمس محافظات

العامة للرعاية الصحية
العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة والمسجلة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وأشار بيان الهيئة إلى نجاح اعتماد وتسجيل 133 منشأة صحية تابعة لها بالمحافظات الخمس «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس»، وذلك طبقًا للمعايير القومية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية2021 GAHARوالمعترف بها عالميًا.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى آخر المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتي شملت 5 منشآت صحية بمحافظة الأقصر وهم مركز طب أسرة «أرمنت الحيط» ووحدات طب أسرة «الزناقطة، وزرنيخ، الحليلة، الهنادي»، ومنشآتين صحيتين بمحافظة الإسماعيلية وهم «وحدة طب أسرة السبع آبار»، و«مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد إسماعيل»، ليصل بذلك إجمالي المنشآت المعتمدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل إلى 76 منشأة معتمدة وفقًا لمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وتابعت: فيما يخص موقف تسجيل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك كَوْن تسجيل المنشأة يُعد مرحلة أولى لحصولها على درجة الاعتماد، فقد بلغ إجمالي المنشآت المسجلة حتى الآن 57 منشأة صحية، وكان آخر منشأة تم تسجيلها «وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب» بمحافظة السويس.

وأوضحت الهيئة، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وأردف بيان الهيئة: ساهم تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالم

اعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الرقابة الصحية الصحة والسكان المرحلة الاولي جنوب سيناء

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

بعد الخروج من البطولة العربية.. لاعبو الزمالك يؤدون مناسك العمرة (صور)

"أوقاف مطروح": انطلاق قافلة دعوية بالحمام لتنشيط الدعوة بالمناطق النائية

افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 13 مليونًا و166 ألف جنيه بالبحيرة

خطة استعادة الريادة.. السكك الحديدية فى "ثوب جديد" لخدمة المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية