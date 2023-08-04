الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب منذ قليل 5 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر  وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العلمين لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 65 اتجاه العلمين، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر  عن إصابة كل من منى محمد ناصر، 38 سنة، رنا أحمد محمد، 16 سنة، فاطمة أحمد محمد، 8 سنوات، فاطمة سعد محمد، 7 سنوات، محمد أحمد محمد، 14 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى العلمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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