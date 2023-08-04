أميركا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي أثناء مجلس الأمن

*بقلم:حسين دعسة



أثارت مداخلة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين في المناقشات المفتوحة، التي تدور الآن في مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول:" المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات"، عديد المحاور المداخلات، ذلك أن الإدارة الأميركية، بحسب بلينكن، قالت للعالم عبر برنامج مع الإعلامي المروق " جورج ستيفانوبولوس" من ABC Good Morning America:"لذلك نجلب الدول اليوم إلى الأمم المتحدة. لقد وقعت 91 دولة حتى الآن على التزام بعدم استخدام الغذاء كسلاح حرب. وفي الوقت نفسه ، نسلط الضوء على ما تفعله روسيا في أوكرانيا" .

* بلينكين في مقر الأمم المتحدة



سأدلي الآن ببيان بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، من السهل أن تنشغل بالأرقام والإحصاءات ، في المفاهيم الكبيرة ، لكن في النهاية يعود الأمر إلى الناس؛ يتعلق الأمر بالأطفال، لذا أشكركم على هذا التركيز ، وكذلك على الحلول العملية للمشكلة المعروضة علينا. لذا ، بالنسبة لمقدمي الإحاطة الثلاثة ، لقد أوضحت مرة أخرى بقوة التحدي الذي يواجهنا ؛ ولكن الأهم من ذلك ، أنك قدمت لنا أفكارًا جيدة جدًا حول كيفية مواجهة هذا التحدي".

.. الافتار ان الولايات المتحدة الأمريكية، تؤشر إلى أن :" هناك ارتباط وثيق بين الجوع والنزاع. تؤدي ندرة الموارد إلى زيادة التوترات بين المجتمعات والأمم. تقوم الأطراف المتحاربة بتسليح الطعام لإخضاع السكان المحليين. وبالفعل ، فإن الصراع هو المحرك الأكبر لانعدام الأمن الغذائي ، حيث دفع العنف والاضطرابات 117 مليون شخص إلى الحرمان الشديد العام الماضي".

.. في هذا البيان، أوضح الوزير الأميركي، حقيقة ما يحدث في العالم من نتائج الأزمات التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، أشار إلى :

*حقيقة1. :

في السودان ، تسبب القتال في تعطيل موسم الزراعة الصيفي ورفع تكلفة الغذاء.

*حقيقة2. :

في ميانمار ، حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص - واحد من كل خمسة أشخاص - من نقص حاد في التغذية ، يعمل النظام العسكري على تفاقم المشكلة لإحكام قبضته ، بما في ذلك منع قوافل المساعدات. تمنع الظروف المتدهورة العودة الآمنة لما يقرب من مليون لاجئ من الروهينغا الذين فروا من وطنهم والذين يعيشون الآن في بنغلاديش على حصص غذائية تقل عن 27 سنتًا في اليوم.

*حقيقةً 3.:

في اليمن ، أبلغت بعض العائلات عن لجوءها إلى غلي الأوراق للبقاء على قيد الحياة. يسمونه غذاء المجاعة.

.. وهو هنا يحرض الدول المشاركة في محاورات مجلس الأمن، إلى تبني سياسات واضحة ضد استخدام الغذاء كسلاح ضد الشعوب، أو أثناء النزاعات.

يقول، انه :"ما لم يتحرك العالم ، يمكن أن تعاني بوركينا فاسو وجنوب السودان والصومال جميعًا من المجاعة العام المقبل"، بالطبع هذه خلاصة مؤلمة تضع العالم، ومنظمات الدولية على المحك، في ذات الوقت لم يقل بلينكين اي ملاحظة او حقيقة عن وضع استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة لسلاح الغذاء وتهويد الزراعة وتدمير الأراضي الزراعة او إدخال المساعدات الغذائية إبان الصراعات الصهيونية في القدس الضفة الغربية وغزة، أو عن مستقبل الأونروا الذي يعاني من سبل تمويل المنظمة.

*.. "إذا كان الآباء لا يستطيعون إطعام أطفالهم ، فلا شيء آخر يهم."

.. في بدء مداخلة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، كان حريصا، بشكل دراماتيكي، نحو معاينة الأحداث الدولية ومستقبل العالم مع حرب الغذاء والتجويد، ومهانة البشرية، قال.. :"في سبتمبر الماضي ، أخبر الرئيس بايدن الجمعية العامة ، وأنا أقتبس ، "في كل بلد في العالم ... إذا كان الآباء لا يستطيعون إطعام أطفالهم ، فلا شيء آخر يهم." من بعض النواحي ، الأمر بهذه البساطة والصارخ. يعاني عدد كبير جدًا من العائلات من الإلحاح الساحق ، نتيجة لأزمة غذاء عالمية غير مسبوقة ، كما سمعنا ، يغذيها المناخ ، وبسبب COVID أيضًا ، وكما نناقش اليوم ، بسبب الصراع" .

.. ان يبدأ النقاش، فهذا امر جيد، وأن يكون متاح لعدد كبير من دول العالم، فهنا أهمية النظر، ولو م حليا، إلى خارطة طريق أممية، تعي الفروقات السياسية بين لغة الحرب، والأمن، التطرف، وارتباط ذلك مع لغة الحق في حماية الأرواح من الجماعات ونقص الحصص الغذائية لكل حالات اللاجئين، في العالم نتيجة الحروب والنزاعات وقوى التطرف والإرهاب.

منذ يناير 2021 ، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 17.5 مليار دولار لمعالجة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، وهذا في مداخلة الوزير الأميركي، الذي لفت الى:

في عام 2021 ، في عام 2022 ، عقدنا هذا المجلس للتركيز على التقاطع بين الجوع والنزاع. لقد ترأسنا الاجتماع الوزاري للأمن الغذائي في العام الماضي ، حيث انضممنا إلى أكثر من ثلاثين دولة في إصدار خارطة طريق عالمية ، والالتزام بتوفير الغذاء للمحتاجين ، وبناء قدر أكبر من المرونة للمستقبل. حتى الآن ، وقعت أكثر من 100 دولة على هذا التعهد وبدأت في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذه فعليًا.

في الواقع الملموس دوليا وأمميا، تفاقمت هذه الأزمة ،لهذا يرى بلينكين، أن على مجلس الأمن، المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين :"ولا يمكننا ببساطة الحفاظ على السلم والأمن دون تعزيز الأمن الغذائي. كل واحد منا لديه مسؤولية التصرف"، فمنذ ثلاث سنوات ، وضع هذا المجلس بالإجماع الصراع والجوع والمجاعة ، وكذلك تغير المناخ ، في قلب جدول أعماله. هذه خطوة جديرة بالملاحظة ومرحب بها. الآن ، دعونا نسخر الزخم لمواصلة مكافحة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة في جميع أنحاء العالم لتحويل ما نتحدث عنه إلى إجراءات ملموسة".

*القرار الأممي رقم 2417

عمليا، وضمن التعاون الدولي الذي حركته الجمعية العمومية للأمم المتحدة، شهد العالم قبل خمس سنوات ، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2417 ، وفيه أن التجويع المتعمد للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.

اليوم ، يدعم بلينكين الجهود السابقة، ويلفت إلى أنه :"يمكننا البناء على هذه الجهود. وقّعت ما يقرب من 90 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بالفعل على بيان مشترك جديد قمنا بصياغته وتعميمه ، والتزمنا بإنهاء استخدام المجاعة والمجاعة والطعام كأسلحة حرب. لا يجب تسليح الجوع. إنني أحث جميع الدول الأعضاء على الانضمام إلى هذا البيان".

.. ووفق مداخلة خارجية أميركا، وضع بلينكن، بعض الضوابط، منها:

*اولا:

زيادة المساعدات بشكل كبير لمعالجة الجوع المدقع وتجنب المجاعة. في العام الماضي ، قدمت الحكومات والجهات المانحة الخاصة مساهمات قياسية ، وتوفير الإغاثة المباشرة ، وتزويد المزارعين بالأسمدة ، باستخدام صور الأقمار الصناعية لتعظيم الزراعة.

*ثانيا:

قفزت التبرعات المقدمة لبرنامج الغذاء العالمي بنسبة 48 في المائة. قدمت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 7.2 مليار دولار ، بتمويل نصف - نصف - ميزانية برنامج الغذاء العالمي. هذه الجهود وغيرها ساعدت العالم على تجنب المجاعة بصعوبة في العام الماضي. لكن هذا العام ، كما سمعنا ، يقدر برنامج الغذاء العالمي أنه يتعين عليه إنفاق 25 مليار دولار لإيصال الإغاثة إلى 171 مليون شخص.

*ثالثا:

لم تمول البلدان سوى 4.5 مليار دولار ؛ بعبارة أخرى ، 18 بالمائة مما هو مطلوب. سيتم قياس تكلفة هذا النقص من حيث توقف النمو وفي الأرواح المفقودة.

*رابعا:

ينبغي أن تكون الاقتصادات الأكبر في العالم أكبر المانحين في العالم. بالنسبة للدول الأعضاء التي تعتبر نفسها قادة عالميين ، فهذه هي فرصتك لإثبات ذلك. يمكننا جميعًا - جميعًا - التعمق أكثر.

*خامسا :

يجب علينا زيادة الإنتاجية الزراعية،بما في ذلك علينا الاستثمار في التكيف.

*سادسا:

علينا أن نبني قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية ، لا سيما في المناطق المتأثرة بالصراع.

*سابعا:

يواجه المزارعون درجات حرارة مرتفعة ، وتآكل التربة ، واختفاء المياه الجوفية. - وهذا بالنتيجة- يقلل الغلة، يجعل المحاصيل أقل تغذية. بحلول عام 2050 ، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 30 في المائة حتى مع زيادة الطلب العالمي على الغذاء بأكثر من 50 في المائة.

*ثامنا:

لدينا كوكب يتجه في الوقت الحالي - في العقود القادمة يصل عدد سكانه إلى 10 مليارات نسمة مع ارتفاع الطلب وفقًا لذلك ، ومع ذلك فإن العرض في الواقع يتناقص ، لا يزداد؛ وبقدر التحدي والإلحاح كما هو الوضع الآن ، يمكننا أيضًا رؤية ما سيحدث إذا لم نتخذ الخطوات اللازمة لمعالجته.

*تاسعا:

يعد التخفيف من آثار المناخ أمرًا أساسيًا لمبادرة الولايات المتحدة للأغذية في المستقبل ، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية النظم الغذائية ، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي ، وتعزيز التغذية في 40 دولة حول العالم، كرسنا أكثر من مليار دولار كل عام لهذا الجهد. في العام الماضي ، قمنا بتوسيع البرنامج ليشمل ثمانية بلدان أخرى مستهدفة في إفريقيا. للبناء على هذا العمل ، أطلقنا الآن ما نسميه رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة في فبراير جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية ، VACS - من خلال هذا البرنامج ، نحدد المحاصيل الأفريقية الأصلية الأكثر تغذية ، ونقيم كيف سيؤثر عليها تغير المناخ على الأرجح ، ونستثمر في تربية أصناف أكثر مقاومة للمناخ وأكثرها مقاومة ، بالإضافة إلى تحسين التربة التي هم عليها سوف تنمو.

يمكن أن يكون لهذا التركيز على جودة البذور وجودة التربة تأثير قوي على الإنتاجية الزراعية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. اليوم.

*عاشرا:

، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 362 مليون دولار إضافية لمعالجة دوافع انعدام الأمن الغذائي وتعزيز الصمود في هايتي و 11 دولة أفريقية ، مثل توفير الغذاء المغذي للنساء الحوامل ، ومساعدة المزارعين على زراعة محاصيل أكثر تنوعًا وأكثر قلبًا.

*.. الغذاء والتصدي للحرب الروسية ضد أوكرانيا

.. يلتزم بلينكن، من على منصة مجلس الأمن، بأن تواصل الولايات المتحدة القيام بدورها ، لكن هذا من حيث التعريف يمثل تحديًا عالميًا. يتطلب موارد عالمية. وسنتطلع إلى الحكومات والشركات والمؤسسات الخيرية لمساعدتنا على مواصلة تحسين التغذية والاستثمار في أنظمة غذائية مستدامة ومرنة.

.. وبين التعهد، والتصريح، يصل، بذكاء دبلوماسي، إلى نقطة حورية عندما طرح عبارات رئيسية :"يجب أن نتصدى للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والهجوم الناتج عن ذلك على نظام الغذاء العالمي" .

.. يعلل الدعوة بالقول، سياسيا وامنيات، وفق طروحات ما يحدث على الأرض:

*مبادرة:

"في العام الماضي ، سلمت مبادرة حبوب البحر الأسود التي تفاوضت بشأنها الأمم المتحدة وتركيا أكثر من اثنين - معذرة - 32 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى العالم. كانت صادرات القمح وحدها تعادل 18 مليار رغيف - 18 مليار رغيف خبز. ضع في اعتبارك أن هذه المبادرة ما كان يجب أن تكون ضرورية في المقام الأول. كان ذلك ضروريًا فقط بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وحصارها للموانئ الأوكرانية. لكن المبادرة أسفرت عن نتائج ملموسة وقابلة للإثبات وقوية في التأكد من أن هذه المنتجات الغذائية يمكن أن تستمر في الوصول إلى الأسواق العالمية ، والذهاب إلى أولئك الذين يحتاجون إليها.

*صادرات:

تم تصدير أكثر من نصف المنتجات الغذائية من خلال هذا الجهد وذهب ثلثا القمح إلى البلدان النامية. ساعدت هذه الشحنات في خفض أسعار المواد الغذائية العالمية للجميع بنحو الربع منذ الغزو الروسي الشامل.

*الانسحاب الروسي:

منذ انسحاب روسيا من اتفاق 17 يوليو ، متجاهلة النداءات العالمية ، ارتفعت أسعار الحبوب بأكثر من 8 في المائة حول العالم. وصفت وزارة الخارجية الكينية الخطوة الروسية ، وأنا أقتبس منها ، "طعنة في الظهر".

*الكرملين:

يزعم الكرملين أنه مزق الصفقة لأن العقوبات الدولية كانت تقيد صادراته الزراعية. في الواقع ، تستبعد العقوبات صراحة الغذاء والأسمدة. في الواقع ، في الوقت الذي تخلت فيه روسيا عن المبادرة ، كانت تصدر المزيد من الحبوب بأسعار أعلى من أي وقت مضى.

وماذا كان رد روسيا على محنة العالم وغضبه؟ قصف مخازن الحبوب الأوكرانية ، وتعدين مداخل الموانئ ، والتهديد بمهاجمة أي سفينة في البحر الأسود - بغض النظر عن علمها ، وبغض النظر عن حمولتها.

*سوريا والغذاء:

تتفق هذه الإجراءات مع قرار روسيا الشهر الماضي بمنع إعادة تفويض المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا - البلد الذي لم يكن لديه ما يكفي من الطعام بعد الزلزال المدمر في شباط (فبراير) الماضي.

.. ويدعم الوزير الأميركي، الحلول بالقول:

إن الولايات المتحدة مستعدة لتجديد الجهود لفرض شريان الحياة الحيوي هذا إذا لم تتمكن الأمم المتحدة وسوريا من إيجاد طريق للمضي قدمًا.

*تركيا:

كما نقدر بشدة شركة تركية وآخرين يعملون على إعادة صفقة الحبوب. على كل عضو في هذا المجلس ، وكل عضو في الأمم المتحدة ، أن يقول لموسكو: كفى. يكفي استخدام البحر الأسود كابتزاز. معاملة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم كفاعلية كافية ؛ ما يكفي من هذه الحرب غير المبررة وغير المعقولة.

*تعزيز. الأمن الغذائي:

إن تعزيز الأمن الغذائي ضروري لتحقيق رؤية ميثاق الأمم المتحدة. لإنقاذ الأجيال من ويلات الحرب وإعادة التأكيد على كرامة وقيمة كل إنسان.

يتجسد هذا الأمل في أحد التماثيل خارج مبنى شخصية تحقق التوجيه الكتابي بضرب السيوف في محاريث. هذه الكلمات من الكتاب المقدس ليست في متناول اليد بعد ، ولكن - ولكن - يمكننا على الأقل الالتزام بعدم استخدام سيوفنا لتدمير محاريث الآخرين. يمكننا تقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها. يمكننا ضمان إطعام الناس في جميع أنحاء العالم الآن ولسنوات قادمة. إذا فعلنا ذلك ، إذا قمنا ببناء عالم أكثر صحة واستقرارًا وسلامًا للجميع ، فسنبدأ على الأقل في الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الموكلة إلينا ، الموكلة إلى هذا المجلس.

*وثيقة:الدول المشاركة في مناقشات مجلس الأمن الدولي المفتوحة لمناقشة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات (ترتيب الأسماء وفق بيان الخارجية الأمريكية) :

الجزائر ، والأرجنتين ، وأرمينيا ، وأستراليا ، وأذربيجان ، وبنغلاديش ، وبيلاروس ، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات ، وبوركينا فاسو ، وكمبوديا ، وتشيلي ، وكوبا ، والدانمرك ، ومصر. ، إستونيا ، إثيوبيا ، جورجيا ، ألمانيا ، غواتيمالا ، غيانا ، هايتي ، الهند ، إندونيسيا ، أيرلندا ، إسرائيل ، إيطاليا ، الأردن ، كينيا ، لاتفيا ، لبنان ، ليبيريا ، ليختنشتاين ، المكسيك ، المغرب ، ميانمار ، مملكة هولندا ، نيجيريا ، عمان ، باكستان ، بنما ، الفلبين ، بولندا ، البرتغال ، قطر ، جمهورية كوريا ، رومانيا ، المملكة العربية السعودية ، سيراليون ، سنغافورة ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، جنوب إفريقيا ، إسبانيا ، تايلاند ، تونس ، تركيا ، أوكرانيا ، الجمهورية البوليفارية فنزويلا وفيتنام واليمن.

*شخصيات دولية:

-السيدة رينا غيلاني ، منسقة الأمم المتحدة لمنع المجاعة والاستجابة لها.

-السيد ديفيد ميليباند ، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية.

-السيدة نافين سالم ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Edesia.

* الجهات الدولية الأممية :

- السيد تيبو كاميلي ، القائم بالأعمال لوفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة.

-السيد بول بيريسفورد هيل - المراقب الدائم عن منظمة فرسان مالطة السيادية لدى الأمم المتحدة.

- المراقب الدائم لدولة الكرسي الرسولي المراقبة لدى الأمم المتحدة.

..لن يكون طموح الدول المشاركة في مناقشات مجلس الأمن الدولي المفتوحة لمناقشة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات، متوافق، بالنتيجة او توافر الظروف العملية لمعالجة الصراع الدولي القذر على أنظمة وسلاسل الإمداد الأشكال الغذاء وبالذات الحبوب الأساسية إدامة خبز العالم، ولعل طروحات الإدارة الأمريكية، تحاول الطرق على الطاولة، لصقل بيان، قد يلزم ولن يؤثر على معالجة أزمة الأمن الغذائي، التي تتكاثر أسبابها بشكل يومي نتيجة الاحترام، وأشكال هدر حياة البشر وسط النزاعات العسكرية والأمنية.. وبالتالي الاقتصادية والمعرفة، وسيادة الدول على لقمة الخبز.