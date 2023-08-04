استمرار أعمال تطوير الكورنيش بمصر القديمة (صور)

أعلن حي مصر القديمة، أن العمل يسير على قدمٍ وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل لخدمة المواطنين.

وأوضح حي مصر القديمة، في بيانهٍ، أنه في إطار مواصلة الجولات المرورية بالمشروعات الجارية، تابع اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود، سكرتير عام حي مصر القديمة، والإدارات المختصة، أعمال تطوير الكورنيش وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأكد الحي، أن الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، في إطار خطة التطوير، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأجهزة الدولة.

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