ضبط 84 طربة حشيش قبل بيعها في الغربية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزتهما (84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.