الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط بيع 12 كيلو حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت في مديرية أمن الإسكندرية  ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما - مبلغ مالى، وضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش - مبالغ مالية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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