زراعة 200 ألف شجرة بأحياء الإسكندرية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلواني، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" وحتى الآن، بزراعة نحو 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

ووجَّه الشريف، الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

من جهته، أشار محمد الحلواني، إلى أنه خلال الأسبوع الخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة؛ تم زراعة 28170 شجرة بحي عامرية أول، و19153 شجرة بمركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى 10770 شجرة بحي وسط، و10300 شجرة بحي العامرية ثان، وزراعة 9779 شجرة بحي المنتزة ثان، و9560 شجرة بحي شرق، و6490 شجرة بحي المنتزة أول، و6071 شجرة بحي العجمي، وزراعة 3949 شجرة بحي غرب.