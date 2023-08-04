افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 13 مليونًا و166 ألف جنيه بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة بمراكز "أبوحمص - حوش عيسى - الدلنجات" بتكلفة إجمالية 13 مليونًا و166 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد السلام محلة كيل - أبوحمص على مساحة 310م 2 بتكلفة إجمالية مليون و991 ألف جنيه، ومسجد عزبة العمدة القبلية - الكوم الأخضر، التابعة لدائرة مركز حوش عيسى على مساحة 132م2 بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الكوم الأحمر- زاوية نعيم - أبوحمص على مساحة 310م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الرحمن - عزبة لاشين - الدلنجات على مساحة 430م2 بتكلفة إجمالية 175 ألف جنيه.

كما أكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة الجمعة جاءت تحت عنوان: "الحمد في القرآن والسنة" أن الله (عز وجل) هو الحميد المحمود، المستحق للحمد والثناء وحده سبحانه على نعمه وآلائه، وعلى كماله تعالى وجلاله، حمد نفسه أزلا، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه افتتح خمس سور بالحمد لعظيم شأنه وجزيل فضله، كما اختتم الحق سبحانه وتعالى أربع سور من كتابه العزيز بالحمد".