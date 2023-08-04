جفارديول يجري الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام إلى مانشستر سيتي

بات المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، لاعب لايبزيج الألماني، على أعتاب الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن جفارديول يجرى حاليًا الجزء الأهم من الفحص الطبي، تمهيدًا للإعلان رسميًا عن انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد توصل لاتفاق مع إدارة لايبزيج الألماني، من أجل للتعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديول، مدافع الفريق.

وخاض مانشستر سيتي مرحلة طويلة من المفاوضات مع نظيرتها في لايبزيج من أجل ضم جفارديول لصفوف الفريق.

واتفق مانشستر سيتي، مع نظيره الألماني، على ضم المدافع الكرواتي، مقابل 77.6 مليون جنيه استرليني.

وكان جفارديول، البالغ من العمر 21 عامًا، قد انتقل لصفوف لايبزيج، صيف عام 2021، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، الذي أكمل معه بقية موسم 2021-2022، قبل أن ينضم فعليًا للفريق الألماني في الموسم التالي.

وشارك جفارديول في 42 مباراة في الموسم الماضي مع لايبزيج، سجل خلالها 3 أهداف.