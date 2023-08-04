الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصابان وتهشم واجهات 9 محلات إثر انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية (فيديو)

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

شهدت محافظة المنوفية صباح اليوم الجمعة، انفجارًا مروعًا، تسبب في انهيار محل مأكولات شهير بمدينة أشمون، بالإضافة إلى انهيار واجهات أكثر من 9 محلات أخرى مجاورة بالشارع ذاته.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات طفيفة، تصادف مرورهما بالشارع أثناء الانفجار، وتم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام؛ لإسعافهما وتلقي العلاج اللازم، فيما أكد مصدر طبي، أن المصابين حالتهما جيدة ويتلقيان الرعاية الصحية اللازمة. 

وكان قد سُمع انفجار مدوٍ يرجح أنه لأسطوانة غاز، داخل مطعم للمأكولات السريعة بمدينة أشمون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للوقوف على تداعياته.

تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم بمدينة أشمون، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية بالمنوفية للانتقال، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

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