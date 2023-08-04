محافظ الوادي الجديد: فتح أول فصل ملحق بصري لذوي الإعاقة البصرية بالخارجة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن فتح فصل ملحق بصري بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة؛ وذلك لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

وأوضح الزملوط، أنه تم فتح هذا الفصل حرصًا على تقديم كافة سبل الدعم لطلابنا من ذوي الهمم، واستجابةً لرغبة أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة البصرية المدمجين بالتعليم العام فى تحويل أبنائهم لفصول النور للمكفوفين بما يتوافق مع قدرات الطلاب ذوي الاعاقة البصرية؛ لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأشار الزملوط إلى أنه يمكن من خلال هذه المنظومة استيعاب طلاب المراحل التعليمية المختلفة مع توافر المختصين وذوي الخبرات في تعليم ودمج الإعاقة البصرية.

وفي سياق آخر، اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩٨٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالي المقيدين لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ ٨٣٧ طالب وطالبة حضر منهم ٨٠٩ ونجح ٧٩٣ طالبا وطالبة.

لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YXU2-9U8fcg4pYkZZ0pH9buiXO99jZTX/view?usp=drivesdk