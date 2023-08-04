الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

91158 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (91158) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، (37073) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (837) مخالفة السير بدون تراخيص، (13) مخالفة موقف عشوائي، و(3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

أجهزة وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية الانضباط المروري السير بدون تراخيص السرعة المقررة المخالفات المرورية تطبيق قانون ولوائح المرور تكثيف الحملات المرورية تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات المرورية قانون ولوائح المرور

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