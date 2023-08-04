91158 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (91158) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، (37073) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (837) مخالفة السير بدون تراخيص، (13) مخالفة موقف عشوائي، و(3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.