الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شادي زلط: القطاع الخاص بالحرف التراثية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

الكاتب الصحفي شادي
الكاتب الصحفي شادي زلط

قال الكاتب الصحفي شادي زلط، إن القطاع الخاص بالحرف اليدوية والتراثية مهم جدًا، ويحظى باهتمام كبير من الدولة، فهذا القطاع يمثل حالة خاصة جدًا في المنتجات الخاصة به.

وأضاف زلط خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أن الحرف اليدوية والتراثية تعكس الأصالة والجودة الخاصة بالمنتج المصري، لذلك هي دائمًا محل اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك متابعة مستمرة لهذا الملف.

الحرف اليدوية والتراثية محل اهتمام ومتابعة من الرئيس

وأوضح الكاتب الصحفي، أن تنفيذ الحرف اليدوية والتراثية، وتفعيل الآليات الخاصة بدعمها، وتحديد الأماكن الخاصة بصناعتها، وتوفير الآليات الخاصة لتسويقها هي دائمًا محل اهتمام ومتابعة من الرئيس السيسي.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن وزارة التضامن تقيم بشكل دوري معرض "ديارنا" للأسر المنتجة لعرض المنتجات الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية، مؤكدًا أن الآلية الخاصة بتسويق هذه المنتجات محل اهتمام كبير جدًا للدولة.

الحرف التراثية السيسي الرئيس السيسي يحظى اهتمام كبير شادي زلط القطاع الخاص

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