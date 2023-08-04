الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة فى كندا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين حول العالم، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، متابعتها عن كثب للمصرية التي تعرضت للسرقة في كندا، مؤكدة التحرك الفوري لمتابعة الموقف وتقديم المساعدة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن وحدة الرصد في إدارة الشكاوى بالوزارة تابعت حالة سيدة مصرية تعرضت لسرقة السيارة التي استأجرتها من فندق في مونتريال بكندا، متضمنة الأموال وجوازات السفر لزوجها وعائلتها وكذلك الملابس وكافة متعلقاتهم، وعلى الفور قامت سيادتها بالتواصل مع أبناء الجالية المصرية؛ لتقديم مختلف أشكال التعاون بصورة عاجلة.

وأشادت وزيرة الهجرة بأبناء الجالية المصرية في كندا، والذين حرصوا على تقديم مختلف المساعدات، بتوفير مسكن لها وللعائلة، لحين التمكن من إجراءات العودة إلى مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تحرص على مصلحة أبنائها ولا تتأخر عنهم، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة للمصريين حول العالم وتنسيق بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية حال تعرضهم لأي مكروه، والعمل بشكل عاجل وفوري لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الجالية المصرية في كندا وحرصها على حل دعم الأسرة بشكل سريع، كما نفت وزيرة الهجرة صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أن وثيقة السفر وقت الطوارئ في الخارج تستغرق شهورًا ولكنها تصدر على الفور، مشيرة إلى أنه جار التواصل الفوري مع القنصلية المصرية في مونتريال، والتي تحرص بدورها على حل مثل هذه الأزمات، وتوفير أوراق رسمية يمكن التحرك بها من كندا للعودة إلى مصر.

وأكدت السفيرة سها جندي أن المصريين بالخارج يحرصون على مؤازرة بعضهم البعض، وهناك الكثير من المواقف التي تكشف عن شهامة المصريين بالخارج، سواء أزمة العالقين أو ما حدث خلال وباء كورونا المستجد، مشيدة بمثل هذه التعاون والدعم.

أبناء الجالية المصرية إدارة الشكاوي التواصل الاجتماعي الجاليه المصريه فى كندا السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج القنصلية المصرية المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

بعد الخروج من البطولة العربية.. ماذا ينتظر الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق محدود بأحد البنوك

التيك توكر ياسين جينكيز: "أشتاق لتناول الملوخية.. وهزور الأماكن السياحية"

مستشفى ديروط العام بأسيوط تجري 9 عمليات مجانية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

إصابة طفل بطلق نارى فى قنا

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة فى كندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية