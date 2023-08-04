ضبط 1.7 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالمحلة وطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحبي مخبزين في مدينتي المحلة الكبرى وطنطا، بتهمة استيلائهما على جوالات من الدقيق البلدي المدعم والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبحسب التقرير الذي تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فقد نُفذت حملات لمفتشي الرقابة التموينية في المحلة الكبرى وطنطا، وأثناء الجرد الفعلي لرصيد المخابز وشاشة جرد الأرصدة، تم اكتشاف أن صاحبي المخابز قد استوليا على 20 و14 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم على التوالي، بلغ وزن الجوال 50 كيلو جرام، بإجمالي طن و700 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعتين، حيث تم تحرير محضر ضد المتهمين وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين بالغربية، لمكافحة الغش التمويني والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، وتُعد مديرية التموين في الغربية من الجهات الحكومية الفاعلة التي تعمل بشكل مستمر لتحقيق هذه الأهداف المهمة.