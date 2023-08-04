كولر يطير إلى سويسرا لقضاء إجازته السنوية

يسافر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، إلى سويسرا اليوم الجمعة لقضاء إجازته السنوية التي تستمر لمدة تقرب من 18 يومًا في مسقط رأسه.

وسيذهب كولر بصحبة جهازه المعاون لقضاء الإجازة، استعدادًا للموسم الجديد بعد نهاية مباراة الفريق أمام المصري في دور الثمانية لكأس مصر، والتي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد برج العرب، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وصعد الفريق إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر، حيث سيلتقي مع فريق إنبي.

وكشف مصدر مسؤول أن كولر قدم تقريرًا إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وتنسيق مع محمود الخطيب، يشمل تحديد يوم 22 أغسطس المقبل موعدًا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية قبل الاستعداد للموسم الجديد. وأشار المصدر إلى أن المدير الفني يصر على وجود مهاجم خلال فترة الإعداد، من أجل تجهيز أسلوب وطريقة لعبه للموسم القادم، خلال المعسكر الخارجي.