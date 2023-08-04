الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الهندية نيودلهي

مصر للطيران
مصر للطيران

أقلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نموًا في حركة السفر، بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.

صرح بذلك المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تُسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، موضحًا أن هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الآسيوية.

وأكد زكريا أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد، مما يجعل من السفر على مصر للطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء، لافتًا إلى أنه بتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلى الهند 9 رحلات أسبوعيًا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي. 

وأشار رئيس الشركة إلى أنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم علي خط نيودلهي عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.

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