مستشفى ديروط العام بأسيوط تجري 9 عمليات مجانية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

أجرت مستشفى ديروط المركزي، بقيادة الدكتور رمضان أحمد، مدير مستشفى ديروط المركزي، اليوم الجمعة، لعدد 9 حالات عمليات جراحية مجانية تنوعت بين 3 حالات نساء وتوليد، و4 حالات جراحة عامة، و2 حالة أنف وأذن.

يأتي ذلك في إطار توفير الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع، لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بمستشفيات ديروط المركزي والقوصية المركزي ومنفلوط المركزي والصحة الإنجابية.

من جهته، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على متابعة نسب ومعدل التردد اليومي على الاستقبال والطوارئ، موجهًا بحسن استقبال المترددين على المستشفيات وبذل كل الجهد لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية، موجهًا الشكر والتقدير للطاقم الطبي وإدارة مستشفى ديروط المركزي على الجهود المبذولة في خدمة المرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بمختلف المراكز والقرى لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمرضى.

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