الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الإسكان الكاميرونية تزور العاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووفد كاميروني يضم الدكتور محمدو لابارانج، سفير الكاميرون لدى جمهورية مصر العربية، والأمين الدائم لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الكاميرونية وعددًا من مسئولي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، بهدف التعرف على التجربة العمرانية المصرية التي تم ويجري تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استقبلهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم استقبال الوفد الكاميروني بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمدينة، وتوضيح أهم المعالم الرئيسية بها، ثم تم تلقي بعض الاستفسارات والتساؤلات من أعضاء الوفد، وتم الرد عليها وتقديم المعلومات في هذا الشأن.

ثم انتقل الوفد الكاميروني في جولة تفقدية بالمشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الحي السكني الثالث R3 على مساحة  1016 فدانًا تقريبًا، والذي يضم 24 ألف وحدة سكنية تقريبًا منها منطقة فيلات، ثم انتقل الوفد إلى منطقة الأعمال المركزية CBD والتي تضم نحو 20 برجًا باستخدامات متنوعة، وصعدوا إلى الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج بإفريقيا لمشاهدة معالم المدينة، حيث تم تقديم شرح وتوضيح كامل لمعالم المدينة من قبل المهندس شريف الشربيني من منصة المشاهدة بالبرج الأيقوني، والذي يتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من خلاله.

وعبر أعضاء الوفد الكاميروني عن سعادتهم وإعجابهم وتقديرهم للنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا، وبما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم، مؤكدين أنه سيتم العمل على زيادة أطر التعاون بين مصر والكاميرون.

ثم استكمل الوفد الكاميروني الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة ومنها مسجد مصر ومبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي ومبنى البرلمان المصري ثم النصب التذكاري.

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