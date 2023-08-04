بالانفوجراف.. أنشطة "الزراعة فى أسبوع"

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٥٤، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ يوليو وحتى ٣ أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد هشام أحمد أبو مندور مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وخلال هذا الاسبوع عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى، كما عقد أيضًا اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة آليات دعم صغار المزارعين، وكذلك الحلول التطبيقية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة حتى يكون لها مردود وعائد زراعي واقتصادي كبير.

كما تفقد القصير بعض البرامج البحثية لإنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية ووجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية، كما أعلن، تجاوز الصادرات الزراعية الـ5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفتره من العام.

بينما أعلنت الأكاديمية العالمية للعلوم لتنمية العلوم والابتكار في الدول النامية عن انتخاب الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لتكون عضوًا بالأكاديمية، كما تم أيضاً اختيارها لتكون رئيسًا للجنة الخبراء في مجال الزراعة ونظم الغذاء والتغذية بالأكاديمية.

فيما عقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جلسة توثيق للشهر العقاري، بحضور مدير مكتب الشهر العقارى ومسئولي الشئون القانونية وأصحاب العقود، حيث تم اعتماد عدد ٥ عقود نهائيه وتسليمها لاصحابها، فصلا عن اعتماد عدد 40 عقد تقنين وضع يد، كما عقد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية اجتماعWا مع الباحثين في المعهد ومعامله الفرعية على مستوى الجمهورية بحضور 206 باحثين عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بطرح رؤية استباقية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

ونظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لعدد 121 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة جامعة عين شمس لمدة أسبوع للتدريب بأقسام ووحدات المعهد البحثية والمصانع التجريبية التابعة، كذلك نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف، لعلاج ماشية صغار المزارعين والمربين، حيث تم تقديم خدمات العلاج والفحص لأكثر من 5900 رأس ماشية بالمجان، فيما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 2.4 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الودي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو الماضي.

وطورت الإدارة العامة للزراعة المحمية خلال شهري يونيو ويوليو منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء وطرح جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبيعها بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء، كما تواصل معدات قطاع الزراعة الآلية العمل على مدار الساعة وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حاليًا من موجة الحرارة الشديدة، حيث يتم العمل بمعدات القطاع في تجهيز الصوب الزراعية والاستعداد لحصاد الأرز والذرة.

واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اشتمل على أبرز أنشطة المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يوليو الماضي، كما أعلن الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عن توفير أكثر من 25 ألف عبوة تكفي لعلاج حوالي 250 ألف نخلة من سوسة النخيل تم تخصيصها للمحافظات بنصف الثمن للعلاج أو مجانًا للوقاية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

كما صرح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بأن وفد التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان يشارك في مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليًا في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث من المقرر عرض خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية وذلك بمعرفة أكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق.

وخلال هذا الأسبوع أيضًا ألقت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، محاضرة بعنوان: أثر استخدام مبيدات الآفات المقلدة في مصر ودور المعمل، بالمؤتمر الدولى لكروب لايف تحت عنوان "محاربة المبيدات غير المشروعة لبناء القدرة على إنفاذ القانون"، كما استقبل المعمل ممثلي 7 شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية، للاطلاع على أقسامه المختلفة، وبلغ إجمالي العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 4500 عينة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرًا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلًا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.