الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الاحتلال
الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلًا عن شهود عيان، بأن الشاب الفلسطيني محمود أبوسعن، أصيب برصاصة في رأسه أطلقتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه من مسافة صفر.

وأشارت المصادر إلي أنه تم نقل أبوسعن، البالغ من العمر 18 عاما، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى متأثرا بجروحه.

المجلس الوطني الفلسطيني يدين استشهاد الشاب أبوسعن

من جانبه، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، استشهاد أبوسعن  في مدينة طولكرم فجر اليوم الجمعة.

وقال فتوح، في بيان له، إن تصاعد جرائم حكومة الاحتلال النازية ضد شعبنا ومحاصرة القرى والمدن وإغلاقها بالحواجز وإطلاق العنان لعصابات المستوطنين بالاعتداء على المواطنين، هى جرائم حرب تتحمل مسئوليتها حكومة النازيين الجدد في إسرائيل.

وأشار فتوح إلى أن حكومة الاحتلال هى مجموعة من الإرهابيين القتلة يرتكبون المجازر اليومية بحق الأطفال والأبرياء من المدنيين دون حساب أو موقف من المجتمع الدولي ومؤسساته لوضع حد لهذا الاجرام اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع فتوح: “دماء أبناء شعبنا والضحايا اليومية ستبقى شواهد على جرائم الاحتلال الفاشي وشاهدًا على حقنا في أرضنا، وأن شعبنا سيبقي صامدًا مدافعًا عن مقدساته وأرضه حتي يتم كنس الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى نفذت 151 حالة اعتقال، وأصابت 17 مواطنًا بالرصاص، وهدمت وجرفت (36) منشأة وأرض خلال شهر يوليو الماضي.

وأكدت المحافظة- فى تقريرها الشهرى حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى أحياء وبلدات المحافظة- اقتحام 6542 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك.

الإحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم الضفة الغربية شاب فلسطينى طولكرم

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