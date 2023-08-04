الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية استعدادًا لتشغيلها تجريبيًا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، صباح اليوم، مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز أبوتيج وساحل سليم والفتح ومنفلوط وديروط، يرافقه المهندس عصام القرن مدير مديرية الإسكان بأسيوط ورؤساء المراكز، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

وتفقد السكرتير العام المساعد مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية والوحدات الصحية لمتابعة التجهيزات النهائية بها وتوصيل المرافق لها والبدء في تأثيثها لنقل الموظفين إليها للتشغيل التجريبي لها خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحاسب عدلي أبوعقيل على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح بأى تأخير في نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كل الجهات والهيئات والتنسيق المستمر من أجل تذليل العقبات والمشكلات لرفع معدلات ونسب التنفيذ للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتقدم خدماتها للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وكلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة بتفقد ومتابعة التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية الحكومية والمجمعات الزراعية بقرى المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "المشروع القومي لتطوير القرى.. حياة كريمة"، وذلك تمهيدًا لبدء العمل وتشغيلها تجريبيًا في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

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الاقتصادية والاجتماعية التجهيزات النهائية التنسيق المستمر الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الظروف المعيشية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المجمعات الزراعية المرور علي مشروعات حياة كريمة المشروع القومي لتطوير القري تحسين الظروف المعيشية عصام سعد محافظ أسيوط

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