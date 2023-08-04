رحلات اليوم الواحد تنعش الإقبال على شواطئ الإسكندرية
شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا للرحلات منذ الصباح الباكر، وارتفعت نسب الإشغال في أول جمعة في شهر أغسطس.
وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ اليوم رفعت الرايات الخضراء، مع ارتفاع نسب الإشغال، خاصة فى شواطئ ميامي وسيدي بشر، بينما مازالت نسب إشغال شواطئ بحرى والسلسلة والقطاع الغربي متوسطة.
وأشارت مصايف الإسكندرية إلى أن حملات الرقابة والانضباط مستمرة بتواجد مفتشي الإدارة على جميع الشواطئ، مضيفة أن أرقام تليفونات الشكاوى مثبتة على بوابات الشواطئ، فى حال تعرض أي مواطن لأى ابتزاز، أو سوء معاملة، أو استغلال، يتم التواصل على أرقام الإدارة، حيث نتواجد على الفور للتعامل مع الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات.
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن جميع الشواطئ الـ65 بالمحافظة، توفر فيها تذكرة الدخول شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا، لافتة إلى أنه يجب الإبلاغ فورًا عن فرض أي إكرامية بالإكراه من عمال الشواطئ ليتم التعامل الفوري.
كما طالبت المواطنين بالحفاظ على الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات داخل البحر أو علي الرمال، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظًا علي الآداب العامة للطريق، فضلًا عن الإلتزام بتعليمات عمال الأبراج، والمنقذين لسلامتك وسلامه من حولك.
وشددت على أنه ممنوع تمامًا شرب الكحوليات، والمخدرات على الشاطئ، وسيتم تسليم شاربي الخمور والمخدرات إلى قسم الشرطة التابع لمكان للشاطئ، بالإضافة إلى الطرد من الشاطئ حفاظًا علي خصوصية الأسر.
وأعلنت مصايف الإسكندرية أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف هى:
أرقام شكاوى القطاع الشرقى
01270746490
01289252668
01501297888
01119555946
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي
01220030103
01010453583
01225267276
01203986324
01225709553
ارقام شكاوى شاطئ النخيل
01220030103
01203986324
01277631661
01226325968