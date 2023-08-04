رحلات اليوم الواحد تنعش الإقبال على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا للرحلات منذ الصباح الباكر، وارتفعت نسب الإشغال في أول جمعة في شهر أغسطس.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ اليوم رفعت الرايات الخضراء، مع ارتفاع نسب الإشغال، خاصة فى شواطئ ميامي وسيدي بشر، بينما مازالت نسب إشغال شواطئ بحرى والسلسلة والقطاع الغربي متوسطة.

وأشارت مصايف الإسكندرية إلى أن حملات الرقابة والانضباط مستمرة بتواجد مفتشي الإدارة على جميع الشواطئ، مضيفة أن أرقام تليفونات الشكاوى مثبتة على بوابات الشواطئ، فى حال تعرض أي مواطن لأى ابتزاز، أو سوء معاملة، أو استغلال، يتم التواصل على أرقام الإدارة، حيث نتواجد على الفور للتعامل مع الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن جميع الشواطئ الـ65 بالمحافظة، توفر فيها تذكرة الدخول شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا، لافتة إلى أنه يجب الإبلاغ فورًا عن فرض أي إكرامية بالإكراه من عمال الشواطئ ليتم التعامل الفوري.

كما طالبت المواطنين بالحفاظ على الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات داخل البحر أو علي الرمال، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظًا علي الآداب العامة للطريق، فضلًا عن الإلتزام بتعليمات عمال الأبراج، والمنقذين لسلامتك وسلامه من حولك.

وشددت على أنه ممنوع تمامًا شرب الكحوليات، والمخدرات على الشاطئ، وسيتم تسليم شاربي الخمور والمخدرات إلى قسم الشرطة التابع لمكان للشاطئ، بالإضافة إلى الطرد من الشاطئ حفاظًا علي خصوصية الأسر.

وأعلنت مصايف الإسكندرية أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف هى:

أرقام شكاوى القطاع الشرقى

01270746490

01289252668

01501297888

01119555946

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

ارقام شكاوى شاطئ النخيل

01220030103

01203986324

01277631661

01226325968