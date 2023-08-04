تفاصيل فوز مستشفيات البحيرة بـ4 جوائز عالمية فى علاج مصابى السكتة الدماغية

كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، عن تفاصيل فوز مستشفيات البحيرة بـ 4 جوائز عالمية في علاج مصابي السكتة الدماغية، قائلًا: "بدأنا هذا المشروع منذ سنة تقريبًا، لم يكن لدينا أي وحدة لإذابة الجلطة الدماغية".

وأضاف "جميعة" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن علاج جلطة المخ موجود، ولكن الأهم هو أن يتم الحصول عليه خلال 4 ساعات من بداية حدوث الجلطة، وهذه الحقنة تكلفتها 11 ألف جنيه توفرها الدولة مجانًا للمواطن على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الشامل.

لدينا 5 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية

وتابع: "نتميز في البحيرة بأن لدينا 5 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية، كأكبر عدد من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية، ومعظم المحافظات لديها وحدة أو وحدتان، ونعمل على أن تؤدي دورها بجودة وكفاءة عالية".

وأردف: "حصلنا على هذه الجوائز عن أداء الوحدات خلال الربع الثاني من السنة في 2023، وكان ربع السنة الأول شهدت البحيرة مستشفى كفرالدوار العام فقط والتي حصلت على الجائزة الذهبية، وفي الربع الثاني ارتقت وحصلت على الجائزة البلاتينية، كما حصلت 3 مستشفيات أخرى على الجائزة الذهبية، وهي إيتاي البارود ورشيد وصدر دمنهور.

ولفت وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة إلى أن هناك على مستوى الجمهورية 14 مستشفى حصلت على هذه الجائزة معظمها مستشفيات جامعية.