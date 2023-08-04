الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل فوز مستشفيات البحيرة بـ4 جوائز عالمية فى علاج مصابى السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، عن تفاصيل فوز مستشفيات البحيرة بـ 4 جوائز عالمية في علاج مصابي السكتة الدماغية، قائلًا: "بدأنا هذا المشروع منذ سنة تقريبًا، لم يكن لدينا أي وحدة لإذابة الجلطة الدماغية".

وأضاف "جميعة" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن علاج جلطة المخ موجود، ولكن الأهم هو أن يتم الحصول عليه خلال 4 ساعات من بداية حدوث الجلطة، وهذه الحقنة تكلفتها 11 ألف جنيه توفرها الدولة مجانًا للمواطن على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الشامل.

لدينا 5 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية

وتابع: "نتميز في البحيرة بأن لدينا 5 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية، كأكبر عدد من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية، ومعظم المحافظات لديها وحدة أو وحدتان، ونعمل على أن تؤدي دورها بجودة وكفاءة عالية".

وأردف: "حصلنا على هذه الجوائز عن أداء الوحدات خلال الربع الثاني من السنة في 2023، وكان ربع السنة الأول شهدت البحيرة مستشفى كفرالدوار العام فقط والتي حصلت على الجائزة الذهبية، وفي الربع الثاني ارتقت وحصلت على الجائزة البلاتينية، كما حصلت 3 مستشفيات أخرى على الجائزة الذهبية، وهي إيتاي البارود ورشيد وصدر دمنهور.

ولفت وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة إلى أن هناك على مستوى الجمهورية 14 مستشفى حصلت على هذه الجائزة معظمها مستشفيات جامعية.

السكتة الدماغية علاج مصابي السكتة الدماغية مصابي السكتة الدماغية علاج 4 جوائز عالمية مستشفيات البحيرة فوز

مواد متعلقة

احتفاء بالمسرحيين الراحلين في مهرجان المسرح المصري

الأرصاد: نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى خلال أغسطس (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد قيم معاش تكافل وكرامة الجديدة (فيديو)

ناقد فنى: حفل محمد منير وحميد الشاعرى فى العلمين نوستالجيا بين الماضى والحاضر

"الدفاع الروسية": إسقاط 13 مسيرة أوكرانية فى القرم دون وقوع أضرار

محمود عنبر: معدل النمو التجارى بين مصر واليونان وصل لـ19.2%

"إكسترا نيوز" ترصد سلع صدرتها مصر إلى اليونان فى 2022

مائدة مستديرة عن الكُتاب الراحلين بمهرجان المسرح المصرى

الأكثر قراءة

وزير التجارة يستعرض مع أكبر مجموعة استثمارية تركية فرص الاستثمار فى مصر

ضبط نصاب فى وسط البلد.. "اتعرف على الضحية فى فندق"

تحرير 231 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

وقف رحلات البالون بالأقصر لسرعة الرياح

وصول 12 رحلة طيران أوروبية لمرسى علم اليوم

محمد القاضى يكشف تفاصيل ترشيد استهلاك الكهرباء فى قطاع التشييد والبناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية