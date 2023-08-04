الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب فى وسط البلد.. "اتعرف على الضحية فى فندق"

نصاب
نصاب

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص في القاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة (أحد الأشخاص) الهروب لدى مشاهدته للقوات، وتم ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته مبلغ مالي "مجهولة المصدر"، وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وأقر بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال وجودهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالي المُشار إليه ولاذ بالفرار، وبالانتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجني عليــه، وبسؤاله تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الاحتيال على المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين بمديرية أمن القاهرة جهود أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة عابدين مباحث قسم شرطة عابدين

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